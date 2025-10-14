新日本プロレスは14日、都内で会見し、女子プロレス「スターダム」のワールド・オブ・スターダム、STRONG女子の2冠王者の上谷沙弥が2026年1月4日の東京ドーム大会に参戦することを発表した。2本のベルトを持参した上谷は「来年の1・4東京ドーム大会に出場する女子プロレス団体スターダムのHATEの上谷沙弥だ。ついに新日本プロレスも沙弥様を求めるようになったか。まあ東京ドームはいつかスターダムで興行がしたいと思っている