新日本プロレスは14日、都内でIWGP世界ヘビー級選手権に初挑戦し初戴冠した竹下幸之介が一夜明け会見を行った。ベルトを手に会見場に姿を見せた竹下は「一夜経つとIWGPのベルトが俺の腰にきた。その実感が湧いてきて、感情として一番大きいのは喜び。やっぱりそれは子供の時から新日本プロレスを見て、プロレス界に入って13年に渡って、巡り巡ってIWGPのベルトが手元にある。竹下幸之介がこの世に誕生した宿命。それをなにより