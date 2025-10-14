「2025パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ（S）の前日会見が14日、みずほペイペイドームで行われた。ファーストSを突破したパ・リーグ2位の日本ハムからは新庄剛志監督（53）と選手会長の松本剛外野手（32）が出席した。リーグ王者のソフトバンクと15日から対戦する。この日は、対戦するソフトバンクとは別々の会見。新庄監督は冒頭で「ここに小久保監督がいてほしかった。探り合いができなくて寂し