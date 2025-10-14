ファッションデザイナーのコシノジュンコさん（86）が14日、都内で行われた「JUNKOKOSHINOキノコレ2026S/SCOLLECTION」に出席した。ファッションショーでは、チョコレート菓子「きのこの山」からインスパイアされた特別衣装を披露。「きのこの山」のユニークなシルエットをモチーフにするなど、異色のコラボが実現。国民的お菓子との初のコラボに、コシノさんは「やってみると面白いもんだなと」と手応えを明かした。