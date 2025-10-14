14日、自民党の磯崎参院国対委員長が立憲民主党の斎藤参院国対委員長と会談し、石破首相の後の首相指名選挙を行う臨時国会について今月21日に召集する方針を伝えました。これを受けて野党各党の参議院国対委員長が会談し、各党持ち帰って協議することになりました。野党側が受け入れれば、政府側が15日に議院運営委員会の理事会に日程を提示することになります。