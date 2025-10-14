15人に告白されたことがある人気女子・さらをめぐって男子メンバーたちが火花を散らす。強敵・いおうの登場に、はるは「ベストな状態で勝ちたい」といおうに応戦することを宣言、一方でさら一筋のこうしは焦りを見せていた。【映像】15人から告白された圧倒的美人JKのビジュ（スタイル抜群の全身姿も）毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。13日はチュンチョン編第2話が放送。&