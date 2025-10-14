自民党の鈴木幹事長は、国民民主党の榛葉幹事長と会談し、「基本政策が一致する政党で政治の安定を取り戻したい」として協力を呼びかけました。【映像】鈴木氏と榛葉氏の発言「基本政策が一致したところ。自民党と国民民主党はそこは一致しておりますので。ぜひ力を合わせて日本の政治の安定を取り戻していきたいと」（自民・鈴木幹事長）会談では、国民民主が求めるガソリンの暫定税率などの廃止を年内に実施する方針を改めて