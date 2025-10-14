14日夜は日本海側から雨雲が南下し、明日15日朝にかけて近畿から関東など太平洋側も広く雨。今週は低気圧が日本付近を一日おきに通過し、度々雨が強まる。16日は北陸や東北では警報級の大雨となる恐れも。17日は晴れますが、18日、19日は北海道や東北で雨風ともに強まり荒天の恐れ。明日15日(水)朝は雨強まる所も日中はいったん回復・気温上昇今日14日(火)、日本海側から雨雲が南下中で、九州北部や山陰では局地的に雨が強まっ