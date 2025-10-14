9·î¤Ë¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¤Èµó¼°¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥Ù¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥³¤¬¡¢·ëº§»ØÎØ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò½é¤á¤Æ¼Ì¿¿¤Ë»£¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¤¬·ëº§¡ª¡ÖËÜÊª¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤È·ëº§¤·¤¿¡×¤È¥Ù¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥³People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÅÙ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ËÊÁÊª¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¡¢º¸¼êÌô»Ø¤Ë·ëº§»ØÎØ¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Î¼ê¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò»ý¤Ã¤Æ»¶Êâ¤ò¤¹¤ë¥Ù