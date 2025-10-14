自身が経営していたペットショップの複数の女性従業員に性的暴行を繰り返したとして、1審で懲役30年の判決を受けた男の控訴審です。福岡高等裁判所で14日に行われた被告人質問で、男は「同意の上だった」などと述べ、改めて無罪を主張しました。起訴状などによりますと、福岡県糸島市のペットショップの元経営者、本多道雄被告（67）は、2017年からおよそ4年間にわたり、自らが経営していたペットショップの4人の女性従業員に対し