多度津町役場 勤務時間外に公用車を私的に使用したとして、香川県多度津町の土木技師の男性職員（56）が14日、減給10分の1・3カ月の懲戒処分を受けました。 多度津町によりますと、男性職員は2025年8月14日から9月26日までの間、勤務時間中に公用車を使って私的理由で外出した事案が4件、昼休憩の時間中に公用車を使った事案が7件確認されました。公用車のドライブレコーダーで私的使用が明らかになりました。