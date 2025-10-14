YouTubeチャンネルでIT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、アップルの新モデル「iPhone Air」を詳細にレビューした。動画タイトルは『【薄型iPhoneを評価】話題のiPhone Air をレビューします。賛否両論が渦巻いているモデルですが、果たして戸田の評価は？』。氏は「Airということで、非常に高級感があって、かっこいいと思いますね。この薄さですよね」と最大の特徴である薄型デザインについて解説した。 iPhone Air