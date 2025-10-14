巨人の駒田徳広３軍監督が今季限りで退団することが１４日、決まった。１６年から１９年まで独立リーグの四国ＩＬ・高知の監督を務め、２１年オフに巨人３軍監督に就任。現役時代、横浜にＦＡ移籍した９３年オフ以来、２９年ぶりの巨人復帰だった。２２年シーズンから４年間、３軍監として若手育成に尽力。主に育成選手中心の３軍選手に寄り添い、情熱的に熱く指導してきた。駒田氏は奈良・桜井商から８０年ドラフト２位で