新日本プロレスのＩＷＧＰ世界ヘビー級新王者となったＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡが１４日、都内の新日本プロレス事務所で一夜明け会見を行った。今年の「Ｇ１クライマックス」覇者のＴＡＫＥＳＨＩＴＡは、１３日の両国国技館大会でザック・セイバーＪｒを壮絶な激闘で破り、初挑戦で奪取する偉業を達成した。一夜明けた新王者は、子供の頃にプロレスにあこがれてきてから「２８年。めぐりめぐってＩＷＧＰのベル