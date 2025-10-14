新日本プロレスは１４日、都内の事務所で記者会見しスターダムのワールド・オブ・スターダム王者＆ストロング女子王者の上谷沙弥が来年１・４東京ドームに参戦することを発表した。対戦相手は未定。２冠ベルトを持って会見に登場した上谷は「ついに新日本プロレスも沙弥様を求めるようになったか」とほほ笑むと「まぁ東京ドームはいつか、スターダムでも興行をしたいと思っている夢の場所なので、そんな場所に立てることは素直