7人組グループ・Travis Japanの川島如恵留が、11月14日〜12月2日に東京グローブ座にて上演される舞台『すべての幸運を手にした男』で初の単独主演を務める。このほど川島が合同取材に参加した。昨年の活動休止を経て今年6月に復帰。夢の舞台で初主演という“幸運”をつかんだ川島が、今作に感じる“運命”と意気込みを語った。【写真】舞台単独初主演を務める川島如恵留の撮り下ろしカット同作は、世界を代表する劇作家アーサ