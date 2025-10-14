劇場先行版 アニメ『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編【前編】（公開中）の応援上映が、26日に全国5都市5劇場で開催されることが発表された。【場面カット】するどい眼光の杉元本作は、2026年1月より放送開始となる、アニメ『ゴールデンカムイ』最終章の放送に先駆け、第1話〜第6話で構成。前後編二部作にて劇場先行公開。【後編】は31日に公開される。樺太から帰還した杉元佐一とアシ(リ)パが、白石由竹と共に金塊探しの