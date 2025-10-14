『S&P500・オルカンだけじゃない！暴落しても資産を減らさないおすすめの投資先について徹底解説します！』とのタイトルで配信された動画にて、投資アドバイザー・鳥海翔氏が登場。SBI証券2025年9月の投資信託売れ筋ランキングトップ10を徹底分析し、初心者から中級者まで“今買うべき投資信託”を俯瞰した。 冒頭で鳥海氏は、まず土台を固めろと切り込む。「投資初心者は1～3位のどれか1本を持て」。推奨した