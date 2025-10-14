新日本プロレスは１４日、都内の事務所で記者会見し今年６月に入団した東京オリンピック柔道男子１００キロ級金メダリストで練習生のウルフアロンが来年１・４東京ドームでのデビュー戦が「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ＥＶＩＬに決定したことを発表した。ウルフは１３日の両国国技館大会でＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合で王者・ボルチン・オレッグを破りベルトを奪還したＥＶＩＬが試合後も「Ｈ．Ｏ．Ｔ」のメンバーと共にボルチンを袋だたき