投資家や不動産初心者に向けて「投資家はこれ見て学べ！金融機関が融資したくなる物件について徹底解説！」と題した動画を公開したのは、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏だ。木村氏は自身の経験とデータに基づき、金融機関が「融資したくなる」人物像と物件像をえぐるように整理した。 冒頭、木村氏は「金融機関の頭の中を知ることが最強」と断じる。年収や勤務先だけを磨いても通らない。審査の決定権者が何を