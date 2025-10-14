熱中症で動けなくなっていた80代の女性を助けたとして、高校生2人に静岡市の駿河消防署から感謝状が贈られました。駿河消防署から感謝状が贈られたのは、静岡市の駿河総合高校3年、大川実苑さんと榧守芽里衣さんです。消防によりますと、2人は6月、静岡市駿河区緑が丘町の路上で熱中症で動けなくなっていた80代の女性に対し、購入した飲料水で体を冷やしたり、救急隊が到着するまで声をかけたりするなど的確な救護を行ったというこ