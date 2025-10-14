テニスの元世界ランク1位の大坂なおみ選手が14日、母親からのかわいいメッセージカードを紹介しました。大坂選手は現在、木下グループジャパンオープンテニスチャンピオンシップスに出場のため、地元大阪に帰ってきています。そんな大坂選手の元に母親からお誕生日のお祝いのお花のプレゼントが届きます。花の中にはプレートで「なお HAPPY BIRTHDAY! まま」のメッセージが添えられていました。これを写真に撮って大坂選手は自身の