ASEAN＝東南アジア諸国連合の議長国を務めるマレーシアの外相は、今月26日からのASEAN関連首脳会議にアメリカのトランプ大統領が出席し、タイとカンボジアの国境紛争をめぐる和平調印式に立ち会う見通しを明らかにしました。シンガポールメディアによりますと、マレーシアのモハマド・ハサン外相は14日、今月26日から首都クアラルンプールで開かれるASEAN関連首脳会議に、アメリカのトランプ大統領が出席する予定だと述べました。