海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「あなたの銀行口座が突然凍結されるかも…もしもの時に備えるべきことをお教えします！」と題した動画で、海外在住者が直面する日本の銀行口座凍結や資産の引き出し制限などのリアルな問題について語った。 冒頭、「為替の手数料とか、送金手数料とか、ある意味嫌がらせのような、そういう状況になって、口座に残っているお金がなかなか出せない」と警鐘を鳴らした