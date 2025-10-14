東京都は、台風22号・23号で大きな被害を受けた八丈町の住民の一部について、島内の宿泊施設などに2次避難を行う方針を明らかにしました。八丈町ではライフラインへの被害が今も続いていて、被害の大きかった末吉地域など複数の地域で断水が続いているほか、14日正午現在で、島内のおよそ500件が停電となっています。また、島内では多数の建物被害が報告されていて、14日午後4時現在、島内2か所の避難所にあわせて145人が避難をし