YouTube動画「SEOとWEB広告の違いを解説！あなたの戦略はこれで決まる！」で、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、SEOとWeb広告の選択と対策について語った。有馬氏は「SEOのほうって、すごく専門性が高くなってきてる業界になってるから、普通の方が6ヶ月から1年ぐらいコンテンツを作ったところで上がってかないよね」と、今やSEOで成功するハードルが高く