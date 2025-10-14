金の価格がまた、最高値を更新です。アメリカと中国の貿易摩擦が再燃していることを背景に、高値圏での取引が続いています。大阪取引所で取引されている金の先物価格は値上がりし、一時1グラムあたり2万677円をつけ、最高値を更新しました。また、田中貴金属が発表する小売価格もきょう午後には2万2463円をつけ、史上初めて2万2000円台に乗せ、最高値となっています。アメリカのトランプ大統領が中国に対して関税を100％追加で課す