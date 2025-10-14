神奈川県警茅ケ崎署の一日署長に就任し、通行人に特殊詐欺への警戒を呼びかける徳光和夫さん＝14日午後、茅ケ崎市フリーアナウンサーの徳光和夫さん（84）が14日、神奈川県警茅ケ崎署の一日署長に就任した。茅ケ崎市内に約60年間住んでいるという徳光さんは「特殊詐欺撲滅にズームイン！」と決めぜりふを披露し、増加する特殊詐欺への警戒を呼びかけた。黒のスーツにたすきをかけて登場。「警察官などを装い『示談金が必要』と