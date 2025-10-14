自民党・青山繁晴参院議員が１４日、読売テレビの夕方ニュース「かんさい情報ネットｔｅｎ．」にリモート出演。同日午後に行われた自民両院議員懇談会について語った。両院議員懇談会では、高市早苗新執行部から公明党から連立離脱を通告された件について説明があった。青山氏は、自身を含め１９議員が発言したと説明。「離脱してけしからんという声は公平に見て３人くらい」と明かし、多くは、地方の現場での公明党との関係