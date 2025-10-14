メキシコの中部や東部などでは6日から9日にわたって降り続いた雨により、土砂崩れや洪水が発生し、被害が広がっています。メキシコのシェインバウム大統領は13日の定例会見で、これまでに64人が死亡したほか、65人の行方が分からなくなっていると明らかにしました。東部・ベラクルス州では道路が寸断されるなどして、およそ80の集落が孤立状態にあるということです。シェインバウム大統領は数千人の兵士を派遣し、行方不明者の捜索