公明党の連立離脱を受け、自民党は全ての議員が出席する「両院議員懇談会」を行いました。自民党本部から、フジテレビ政治部・福田真子記者が中継でお伝えします。14日午後3時過ぎから始まった懇談会は午後4時半過ぎに終了しました。当初は大荒れとの予想もあった懇談会ですが、ある出席議員に聞いたところ、「まるで激励会だった」と話していました。懇談会は約1時間半ほどで終了しました。出席議員によりますと、冒頭、高市総裁