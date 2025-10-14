お笑いコンビ、ラブレターズの溜口佑太朗（40）が13日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。「キングオブコント」で優勝し、生活が激変したことを明かした。同番組は出演者の私生活の領収書やレシートをのエピソードとともに査定し、金額に見合う面白さと判定すれば全額キャッシュバックをするというトークバラエティー。この日はお笑い賞レースのチャンピオンが集まった。「キングオブコント2024」