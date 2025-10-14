坂元達裕が所属するコヴェントリー・シティは今シーズンもイングランドの実質2部であるチャンピオンシップで快進撃を見せている。昨年11月にフランク・ランパードが監督に就任して以降、コヴェントリーは快進撃を続けており、昨シーズンは就任当時17位だったチームを最終的に5位にまで引き上げ、昇格プレイオフに進出。しかし準決勝でサンダーランドに敗れてしまい、惜しくも昇格を逃した。しかし、ランパード率いるチームの勢いは