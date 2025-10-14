演歌歌手の千昌夫（78）が14日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。歌手・吉幾三（72）の大ヒット曲「俺ら東京さ行ぐだ」（1984年）の秘話を明かした。司会の黒柳徹子から歌手の吉幾三との関係を聞かれた千は「私のところに3〜4年、下積みというかついておりましたけども」とデビュー後に千のもとにいたと説明。そんな吉の提供曲「津軽平野」が1984年に発売され、大ヒットとなり、千の代表曲となった。