サッカー元日本代表の内田篤人さんは１２日、石川・輪島市内で行われた「ＪＦＡユニクロサッカーキッズｉｎ石川（能登）」に参加し、およそ５０人の６歳以下の子どもたちとサッカー教室を通して触れあった。開会式で内田さんが登場すると、子どもたちは少し緊張気味の表情を浮かべながら、内田さんの一挙手一投足にくぎ付けに。ミニゲームでは内田さんが子どもたちと一緒に参加し、「あっちあっち！」と指差して一緒にゴールを