将棋の第47期女流王将戦3番勝負は14日、東京都渋谷区の将棋会館で第2局を行い、後手の西山朋佳女流王将（30）＝白玲との2冠＝が中七海（なか・ななみ）女流三段（27）を100手で下し、対戦成績を1勝1敗のタイとした。第3局は29日に同所で行われる。西山が勝てば4連覇、中が勝てば初の女流タイトル獲得となる。▼西山朋佳女流王将少し形勢がいいのかなと誤解していたところがあり、形勢判断ができていなかった。（第3局は）