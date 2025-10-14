閉幕日、大勢の来場者でにぎわう大阪・関西万博の大屋根リング＝13日、大阪市此花区の夢洲日本国際博覧会協会（万博協会）は14日、184日間にわたる大阪・関西万博の一般来場者総数が2557万8986人で確定したと発表した。2005年愛知万博の2205万人を上回った。これとは別に、公式スタッフら関係者は計343万8938人が来場した。1日当たりの一般来場者は、会期序盤の4月は10万人に届かない日が目立ったが、5月中旬からは10万人台