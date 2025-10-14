プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパンは14日、会長の浜田元房会長兼最高経営責任者（CEO）が退任したと発表した。傘下のプルデンシャル生命保険で元社員が詐欺容疑で逮捕される事案が相次ぎ、引責辞任した。