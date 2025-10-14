ドジャース・山本由伸投手（２７）が１４日（日本時間１５日）に敵地ミルウォーキーで行われるブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦に先発する。今ポストシーズンでは３度目の登板となり、５回途中６安打３失点で黒星を喫した８日（同９日）のフィリーズ戦以来、中５日でのマウンドとなる。チームは１３日（同１４日）の第１戦に２―１で逃げ切り勝ち。第３戦から５戦目まで行われる本拠地ドジャー・スタジアムに連