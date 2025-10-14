お笑いコンビ「アンタッチャブル」の柴田英嗣（ひでつぐ＝５０）が１４日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。?一発ギャグ?をやりたいが相方・山崎弘也（４９）の都合でできない事情を明かした。一発ギャグをほしいなと思ったことは「メチャメチャある」という。「これってツッコミのようでボケでもあるしね。（『ブラックマヨネーズ』小杉竜一の）ヒーハーなんて…訳分かんないじゃない？」ＭＣ