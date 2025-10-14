南陽市で13日夜遅く火事があり、木造一部2階建ての住まいなどあわせて5棟、およそ580平方メートルが全焼しました。この火事で、この家に住む75歳の男性が顔などにやけどを負いました。13日午後11時20分ごろ、南陽市大橋の農業・細谷利兵エさん（75）の住宅敷地内にある小屋から煙や火が上がっているのを近くを通りかかった人が発見し、119番通報しました。警察と消防によりますと、火は細谷さんの木造一部2階建ての住まいな