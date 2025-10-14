１４日、人民英雄紀念碑に献花するアマラスリヤ首相。（北京＝新華社記者／翟健嵐）【新華社北京10月14日】世界女性サミット出席のため訪中したスリランカのアマラスリヤ首相は14日、北京の天安門広場を訪れ、人民英雄紀念碑に献花した。