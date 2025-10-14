１４日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４４８．１３ポイント（１．７３％）安の２５４４１．３５ポイントと７日続落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１４３．３８ポイント（１．５５％）安の９０７９．１６ポイントと３日続落した。ハンセン指数は９月５日以来、約１カ月ぶりの安値水準に落ち込んでいる。売買代金は３９８９億１０４０万香港ドル（約７兆７９４７億