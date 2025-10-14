女優の高島礼子(61)が14日までに自身のインスタグラムを更新。女子プロゴルファーらとの「女子会」ショットを披露した。「女子会」と書き出すと、路上での自身と女子ゴルフの有村智恵、原江里菜らとの4ショットをアップ。「会話に尽きる事がなくアスリートの皆さん、よく食べるし前向きな会話、笑いが絶えず自分も頑張ろう」とつづり、ハッシュタグでは「女子会」「女子プロゴルファーさん」「会話力」などと添えた。