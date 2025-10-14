ロクシタンが贈る2025年のホリデーコレクションは、「オート・プロヴァンスの光の魔法」をテーマに、南フランスの美しい朝、昼、夜の光を香りで表現しています。今年の第一弾として登場するのは、「プルミエール レイヨン」。オート・プロヴァンスの清々しい朝の光をイメージしたこのコレクションは、ピオニーとカメリアが香る華やかなフローラルな香りが特徴です。ロクシタンな