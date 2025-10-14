浅草で人力車を引く現役俥夫3人で結成したユニット、東京力車が14日、東京・池袋サンシャインシティで新曲「俺らしく…」追走盤の発売記念イベントを行った。2月発売の同曲はオリコンの演歌・歌謡曲ランキングで1位を獲得し、6作連続トップの記録を達成。有線の演歌歌謡曲リクエストランキングでも1位を獲得するなど好調だ。作詞した山本譲二（75）は、自身の売れなかった下積み時代の思いや「自分らしく生きてやる」というメッセ