timelesz菊池風磨（30）が13日放送のTBS系「timeleszの時間ですよ」に出演。ゲスト出演した女優松本若菜との初共演について語った。菊池は「若菜さんと10年前くらい？ですかね、TBSの『アルジャーノンに花束を』で（共演した）」と明かした。松本は当時の菊池について「目を見てしゃべってくれなかった」と語った。菊池が「恥ずかしくて。俺女優さんとしゃべれないんですよ」と釈明すると、大久保佳代子から「なにそれ」と追及され