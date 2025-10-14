中国の核融合炉本体の基幹システム総合研究施設「夸父（CRAFT）」は13日、重要な進展を遂げた。ダイバータの試作部品が安徽省合肥市で専門家チームによる試験と検収に無事合格したのだ。試験結果によると、この部品は定常熱負荷能力が1平方メートル当たり20メガワット（MW）に達し、ターゲットプレートのプラズマ向き表面の隣接誤差は1ミリメートル未満だった。これは中国が独自設計した国際規格で最大サイズかつ最高熱負荷性能を