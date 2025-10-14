深夜ドラマの常識を塗り替えるほどの「地獄絵図」が幕を開けた。10月7日から放送がスタートした井桁弘恵主演の『そこから先は地獄』（日本テレビ系）は、大人の女性をターゲットに、深夜だからこそ描けるディープな人間模様をテーマにした「ドラマDEEP」枠の第6弾で、不倫なんてするはずがないと思っていた主人公が、妻からの暴力に苦しむ美しい男性と出会うことで地獄のような不倫関係へと堕ちていくサ