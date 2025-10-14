歌手の幾田りらが、10月14日（火）に自身のInstagramを更新。韓国発のガールグループLE SSERAFIMと撮影した集合ショットを公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】どこを見ても眼福！LE SSERAFIM＆幾田りらの集合カット■コラボステージを披露この日幾田が公開したのは、10月12日（日）と10月13日（月）の2日間、神奈川・Kアリーナ横浜で開催された、ZOZOTOWNの20周年を記念したスペシャルイベント「ZOZOFES2025」